السعودية.. تداول فيديو شخص يدعي أنه نبي والسلطات ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يدعي النبوة الأمر الذي أثار تفاعلا.

شرطة منطقة الرياض نشرت صورة لمدعي النبوة بتغريدة على صفحتها المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مؤكدة القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض في بيان إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، إضافة إلى صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض.."

وأضاف المتحدث الأمني: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة".

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