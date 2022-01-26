السعودية.. تداول فيديو شخص يدعي أنه نبي والسلطات ترد

نشر الأربعاء ، 26 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يدعي النبوة الأمر الذي أثار تفاعلا.

شرطة منطقة الرياض نشرت صورة لمدعي النبوة بتغريدة على صفحتها المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مؤكدة القبض عليه.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية، وصدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض. https://t.co/SaJNkuNsQd

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض في بيان إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، إضافة إلى صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض.."

وأضاف المتحدث الأمني: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة".