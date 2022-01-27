دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت عاصفة ثلجية الأردن مُتوقع أن تشتد ذروتها بحلول منتصف ليل الأربعاء الخميس، فيما أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات المحتملة.

وأعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق مع اشتداد المنخفض الجوي في كافة مناطق المملكة، وسط تساقط كثيف للثلوج، خاصة على العاصمة عمّان وإقليم الوسط، حسب وكالة أنباء بترا الرسمية.

وأُغلقت بعض الطرق، منها إربد وعجلون، فيما لازالت الحركة مستمرة على معظم الطرق الرئيسية بالأردن، لا سيما شمال وجنوب المملكة، فيما دعا الأمن العام إلى اتخاذ الحيطة أثناء القيادة وتجنب الخروج من المنازل، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

ونشرت مديرية الأمن العام صورًا لاستعدادات الحكومة على الطرق، أظهرت معدات وجرافات خلال عملها على جرف الثلوج.

وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للاطلاع على استعدادات المؤسسات وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، وفقا لوكالة بترا.

وأكد الملك عبدالله ضرورة أن يكون مستوى التنسيق والتعاون عاليًا بين مختلف الأجهزة، لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ،.

في غضون ذلك، بدأ الهواء القطبي في دخول الأردن، وفق ما أظهرته لقطات الأقمار الصناعية، حسبما المدير التنفيذي لموقع "طقس العرب" محمد الشاكر، لقناة "المملكة"، إن ذروة الحالة الجوية ستبدأ قبيل منتصف الليل وستمتد حتى فجر الخميس.

وأضاف الشاكر لـ"المملكة"، أن كميات كبيرة من السحب والغيوم تتدفق باتجاه المنطقتين الشمالية والوسطى وعمان، والثلوج بدأت بالتساقط عند الساعة 8 مساء فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر.

وأشار إلى أن التراكمات الثلجية وصلت المرتفعات العالية للعاصمة عمّان، لتبلغ 5 سنتميترات. في حين ستسقط بعض الزخات الثلجية فجر الخميس على ارتفاعات أقل من 700 متر، وفقا لـ"االشاكر".