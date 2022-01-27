تفاعل على تصريح أردوغان عن زيارة رئيس إسرائيل لتركيا

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أردوغان: سفراء الدول العشر يجب أن يغادروا البلاد إذا لم يفهموا تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أعلن فيها أن موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ستكون مطلع فبراير/ شباط المقبل، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "مرحلة جديدة في علاقات تركيا وإسرائيل ستبدأ مع زيارة الرئيس الإسرائيلي".

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وكان أردوغان قال، في تصريحات سابقة، إن الرئيس الإسرائيلي قد يجري زيارة إلى أنقرة، في معرض تعليقه على طبيعة العلاقات بين بلاده وإسرائيل، قائلا: ""عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا على التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك".

أردوغان : الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا مطلع فبراير لنبدأ مرحلة جديدة في العلاقات(المصدر وكالة الأناضول التركية الرسمية) تفضلوا..هنئوا وبايعوا وباركوا

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى، في وقت سابق من الشهر الجاري، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأناضول، التي نقلت عما وصفتها بـ"مصادر دبلوماسية" قولها إن أردوغان وجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة تركيا، وأضافت المصادر أن اللقاءات بين البلدين مستمرة لترتيب الزيارة.