أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن الإمارات العربية المتحدة تمكنت بنجاح من ردع صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن أمس، مضيفًا أنه على اتصال يومي بالإمارات.

وأشار بايدن إلى أنه أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بفعل كل ما لديه. يمكنها إيصال دعم الولايات المتحدة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء منطقة الخليج".

تناول بايدن الهجوم الصاروخي خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الذي وصفه بـ"الصديق الحقيقي"، مشيدًا بـ "50 عامًا من الشراكة" مع بلاده.

وقال بايدن: "في العام الماضي، كانت شراكتنا مع قطر محورية للعديد من مصالحنا الحيوية: نقل عشرات الآلاف من الأفغان، والحفاظ على الاستقرار في غزة، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين، ومواصلة الضغط على داعش وردع التهديدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأكثر من ذلك بكثير".

وأشاد الرئيس الأمريك يأيضًا بالأنباء المتعلقة بصفقة قطر مع شركة بوينغ المقدرة بقيمة 20 مليار دولار، واصفًا قطر بأنها "صديقة جيدة وشريك موثوق".

واختتم بايدن حديثه بشكر أمير قطر على زيارته، قائلا: "أنا أبلغ الكونغرس بأنني سأسمي قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو لتعكس الأهمية المهمة لعلاقتنا، أعتقد أنه تأخر".