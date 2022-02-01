أمير قطر يغرد عن المباحثات مع بايدن ووزير الدفاع الأمريكي: "مثمرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بأنها "مثمرة".

وقال أمير قطر، عبر حسابه على تويتر: "كانت مباحثاتي مثمرة مع الرئيس جو بايدن تبادلنا خلالها وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا".

وتناول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة منفصلة، الاجتماع الذي عقده مع لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي وقال: "أجريت اجتماعا مثمرا مع لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والذي ستعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأن الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

يذكر أن بايدن وصف خلال اجتماع أمير قطر، بـ"الصديق الحقيقي"، مشيدًا بـ "50 عامًا من الشراكة" مع بلاده.

وقال بايدن: "في العام الماضي، كانت شراكتنا مع قطر محورية للعديد من مصالحنا الحيوية: نقل عشرات الآلاف من الأفغان، والحفاظ على الاستقرار في غزة، وتقديم المساعدة المنقذة لحياة للفلسطينيين، ومواصلة الضغط على داعش وردع التهديدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأكثر من ذلك بكثير".

وأشاد الرئيس الأمريكي أيضًا بصفقة قطر مع شركة بوينغ المقدرة بقيمة 20 مليار دولار، واصفًا قطر بأنها "صديقة جيدة وشريك موثوق".

واختتم بايدن حديثه بشكر أمير قطر على زيارته، قائلا: "أنا أبلغ الكونغرس بأنني سأسمي قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو لتعكس الأهمية المهمة لعلاقتنا".