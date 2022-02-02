واشنطن تدعم الإمارات ضد تهديدات الحوثيين بمقاتلات ومدمرة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أنه سيتم نشر مقاتلات من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات، وذلك كإشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كـ"شريك استراتيجي طويل الأمد".

وبحسب بيان للبنتاغون، أجرى أوستن، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد، في أعقاب سلسلة الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك هجوم استهدف قاعدة الظفرة الجوية حيث تتمركز القوات الأمريكية.

وجدد الوزير الأمريكي إدانته الشديدة لهذه الهجمات، والتزامه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأكد أوستن أن وزارة الدفاع الأمريكية ملتزمة بدعم الإمارات، بما في ذلك توفير معلومات استخباراتية، والتعاون في مجال الدفاع الجوي، وإرسال المدمرة الأمريكية USS Cole .

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الإمارات إنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو البلاد.

وكان هذا هو الهجوم الصاروخي الثالث للحوثيين هذا الشهر، وحدث أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للإمارات لأول مرة.