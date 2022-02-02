منهم مصري وفلسطيني.. السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق 3 أشخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق 3 أشخاص بعد صدور الحكم بحقهم في 3 قضايا مختلفة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة بيان وزارة الداخلية والذي جاء فيه: "أقدم / إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- على قتل/ عبدالله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا،ً وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتابعت: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

وفي قضية ثانية، قالت الوزارة: "أقدم / هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- على قتل/ عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحُكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأضافت: "تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ هيثم صبح محمد الهسي, اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

وفي القضية الثالثة قالت الداخلية السعودية: "أقدم / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل - سعودي الجنسية - على قتل / مسفر ابن سعد بن مبارك الدوسري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443 هـ في محافظة الخرج بمنطقة الرياض".