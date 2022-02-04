دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت محكمة دنماركية، الجمعة، 3 إيرانيين معارضين قياديين في حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز" الانفصالية الإيرانية، يقيمون على الأراضي الدنماركية، بتهمة التجسس لصالح المملكة العربية السعودية ودعم الإرهاب.

ووجدت هيئة المحلفين أن المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما مذنبون بالتهم الموجهة إليهم، ولم تعلن المحكمة العقوبة بعد، وفقا لما نقلته قناة TV2 الدنماركية المتعاونة مع شبكة CNN.

وأُدين المتهمون الثلاثة بالتجسس لصالح جهاز استخبارات سعودي، وجمع معلومات عن أشخاص وشؤون عسكرية إيرانية، ودعم كفاح مسلح ضد النظام الإيراني لدرجة تصل إلى الجرائم الإرهابية.

ودفع المتهمون الثلاثة بأنهم غير مذنبين وجادلوا بأنهم كانوا يناضلون شرعيا من أجل الحرية ضد نظام غير شرعي، بينما وجدت أغلبية هيئة المحلفين أن أفعالهم ودعمهم للجناح المسلح لحركة "النضال العربي لتحرير الأحواز" تنطوي على أعمال إرهابية وتتخطى حدود النضال الشرعي من أجل الحرية.