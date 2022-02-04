الإمارات ترفع تعليق السفر عن 12 دولة أفريقية ولكن بشروط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفعت الإمارات الحظر عن سفر مواطنيه إلى دول أفريقية كانت قد منعت السفر اإليها بسبب تفشي سلالة جديدية من فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، رفع تعليق السفر إلى الدول الأفريقية الـ12 التي كان قد مُنع السفر إليها قبل أشهر.

وسُمح لمن للمواطنين الذين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح المضاد لفيروس كوورما وولفئات المستثناة فقط من السفر إلى هذه البلدان.

وشملت القائمة كل من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وإيسواتياي وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وكينيا وتنزانيا ونيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو.