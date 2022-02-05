دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده والمملكة العربية السعودية، دولتان أساسيتان بالمنطقة معبرا عن التطلعات بان يسهم الحوار والتعاون بين البلدين الى حل مشاكل المنطقة والعالم الاسلامي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان عبداللهيان في اتصال مع الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه.

واشاد وزير الخارجية بجهود "ابراهيم طه" لاستئناف نشاطات مكتب البعثة الايرانية لدى مقر المنظمة الاسلامية في جدة، حيث تطرق إلى عدد من القضايا والمشاكل التي تحوم بالعالم الاسلامي؛ منوها إلى "الدور المؤثر جدا"، والذي يضطلع به الامين العام للمنظمة الاسلامية في معالجتها.

على الصعيد الآخر أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي عن "دعمه لعملية المفاوضات بين طهران والرياض؛ وأن وقوع المشاكل بين الدول الاسلامية مدعاة للأسف والحزن"، داعيا باسم المنظمة، "جميع الدول الاسلامية الشقيقة" الى السلام والحوار فيما بينها، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

ورحّب ابراهيم طه "بإعادة فتح مكتب البعثة الايرانية لدى التعاون الاسلامي في مدينة جدة"؛ واصفا دور إيران باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لهذه المنظمة، انه في "غاية الاهمية والتأثير".