بمدى 1450 كيلومترا.. إيران تكشف عن صاروخ "خيبر شكن" طويل المدى

ثالث محاولة في شهر.. كل ما قد تود معرفته عن اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، عن صاروخ "خيبر شكن" طويل المدى والذي يصل مداه إلى 1450 كيلومترا.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية حيث لفتت إلى أن هذا الكشف يأتي "بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية كأحدث إنجاز استراتيجي لقوة الحرس الثوري الإسلامي".

وأضافت مهر في تقريرها: "يعد صاروخ خيبرشكن ضمن منجزات الجيل الثالث من الصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والتي تتميز بخصائص فريدة، ويحتوي هذا الصاروخ على وقود صلب وفي مرحلة الهبوط يكون لديه القدرة على العبور عبر الدرع الصاروخي وقد أدى تصميمه الأمثل إلى خفض وزنه بمقدار ثلث مقارنة بالعينات المماثلة وتقليل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".

وتابعت الوكالة: "تعد الخفة الشديدة والسرعة في إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترًا من القدرات الأخرى لهذا الصاروخ"، لافتة إلى أن "تصميم هذا الصاروخ من الفكرة إلى الانتاج، من قبل العلماء المجتهدين في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإسلامي".