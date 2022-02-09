"سأبقى في الميدان".. محمد بن راشد يظهر في جولة بدراجة هوائية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدى ركوبه دراجة هوائية خلال تفقده مسار الدراجات الجديد في نطاق شاطىء جميرا.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورًا من جولته التفقدية لمسار الدراجات. وقال في حسابه الرسمي عبر تويتر: "ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا".

وأضاف: "مسار جميل نضيفه لـ520 كيلومترًا من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة"، مؤكدًا: "سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله".

ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.. مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة .. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.. https://t.co/wt9WuHCiTm

كما نشر المكتب الإعلامي لحكومة إمارة دبي لقطات مصورة لجولة الشيخ محمد بن راشد.