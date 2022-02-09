وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عددا من الملفات الإقليمية في مقابلة أجراها مع قناة العالم الإيرانية ونقلتها قناة المنار التابعة للحزب.

وقال نصرالله: "التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية، جيد، تفضلوا نقعد نحكي، أنا عندي سؤالين، بالورقة ما في وقف التدخل السعودي في لبنان، الي بده يطلب من الدولة اللبنانية أو حزب لبناني ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى عليه أن يبدأ بنفسه أولا، لأن الحرب العسكرية على المقاومة في لبنان لن تؤدي إلى نتيجة وجربوها في 2006.."

وتابع قائلا: "العمل الأمني لم يقف بيوم من الأيام وما قدر يمنع تطور المقاومة الضغط السياسي ما وصل على محل راحوا على الموضوع الاقتصادي والموضوع المعيشي بنحمل حزب الله المسؤولية وبنيجي بنقول للبنانيين بدكم تاكلوا خبز بدكم تسلموا سلاح المقاومة..هذه الورقة جاءت بهذا السياق".

وأضاف: "الدول العربية أنا ما عندي مشكلة بحزب الله ما عندي مشكلة بأن حكومتنا اللبنانية أو بأي إطار حوار لبناني خليجي حوار لبناني عربي ونحكي منطق ونناقشهم بمصالحنا مصالح لبنان الوطنية.."

وأسف نصرالله على تعليق سعد الحريري لعمله السياسي، حيث قال: "أنا بعثت لهم عبر الصديق المشترك قبل الإعلان عن القرار كنا على علم بالقرار، أن نحن نتمنى أن تعيد النظر نتمنى تصرف النظر وإذا أنت مصر فهذا قرار مؤسف، نعم هناك تأثيرات ولكن يجي حد يتهم أهل السنة في لبنان بأنه ولأنه هناك قائد سياسي وتيار سياسي انكفئ عن الانتخابات، أن هذا سيحول الساحة السنية السياسية بلبنان إلى سيطرة الجماعات المتطرفة والتكفيرية هذا غير صحيح".

وعن حزب الله والسفارة الأمريكية، قال نصرالله: "حزب الله قراره لبناني يأخذ مصالح بلده ومصالح شعبه بعيم الاعتبار بشكل أساسي، ما عم يقدر يستوعبوا بأن حزب الله هو صاحب القرار تبع حزب الله بلبنان وبعض الأشخاص وبعض الأحزاب في لبنان التي تأتمر بأوامر السفارات أنا بدي أناقشهم أنت لبناني ولا مش لبناني؟"

وأضاف: "أما في امتحان السيادة والاستقلال والحرية هؤلاء سقطوا من زمان هؤلاء في الحقيقة هم يخدموا المشروع الأجنبي، نعم يوجد نفوذ أمريكي في لبنان هذا صحيح يوجد نفوذ سياسي ونفوذ مالي ونفوذ عسكري وأمني، عندهم حضور داخل المؤسسة العسكرية.. السفارة الأمريكية في لبنان هي المركز الرئيسي للمخابرات المركزية الأمريكية على مستوى المنطقة وتجند لبنانيين لتجمع معلومات عسكرية يحتاجها الإسرائيلي.."

وأردف: "دائما هناك محاولة (أمريكية) لفتح قناة اتصال (مع حزب الله) ونحن لسنا من نوع الأعداء الذي يتكلم معكم أي شيء يمس المقاومة وسلاح المقاومة وجود المقاومة التي تعني الضمانة الوحيدة لحماية لبنان، هذه الموضوعات ليست قابلة للنقاش عندنا أساسا.."