السفارة الأمريكية بالإمارات تحدث تحذير رعاياها من هجمات صاروخية محتملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حدثت السفارة الأمريكية في الإمارات، تحذيرها لرعاياها من هجمات صاروخية أو عبر طائرات بدون طيار "درون" محتملة، وذلك في بيان نشرته الأربعاء.

وقالت السفارة الأمريكية في بيانها: "هناك تقارير عن احتمال وقوع هجوم صاروخي أو عبر طائرة بدون طيار فوق أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة اليوم 9 فبراير 2022. وتنصح السفارة المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية في المستقبل".

ويذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت قد أكدت على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات"، وشددت على أنها تتخذ الخطوات اللازمة لحماية أراضيها، وذلك في بيان سابق أهابت فيه "الرأي العام بضرورة أخذ الأخبار من الجهات الرسمية في البلاد فقط".

بغضون ذلك، كانت الإمارات قد قالت إن حريقًا شب في مبنى في أبوظبي، وهو الآن تحت السيطرة، حيث ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن فرقها "سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي، حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف، وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق".

وأضافت الهيئة: "كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".

ويذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت قد أكدت على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات"، وشددت على أنها تتخذ الخطوات اللازمة لحماية أراضيها، وذلك في بيان سابق أهابت فيه "الرأي العام بضرورة أخذ الأخبار من الجهات الرسمية في البلاد فقط".