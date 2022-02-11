الرئاسة التركية تعلن آخر تطورات الحالة الصحية لأردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيباشر، الجمعة، جدول أعماله، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر حسابه على تويتر، الخميس، إن الرئيس التركي استعاد عافيته في وقت قصير، وأضاف: "بإذن الله وبفضله سيباشر رئيسنا غدا جدول أعماله الحافل من حيث توقف"، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

ومن جانبه، قال أردوغان في تغريدة نشرها بالعربية: "من أعماق قلبي، أقدم شكري الجزيل إلى جميع الأخوة الذين تربطنا بهم أواصر متينة من المودة والمحبة، ويعتبرون جزءا لا ينفصل عنا مهما ابتعدنا، وغمرونا بدعائهم ومشاعرهم الطيبة، أدام الله عليكم الصحة والعافية، في أمان الله".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب أردوغان، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للأخير خلال اليومين الأخرين ظهرت "سلبية"، وقال أوغلو في تصريح للأناضول، إن أعراض كورونا على الرئيس التركي انتهت تماماً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأعلن الرئيس التركي، السبت، عن إيجابية فحص كورونا الجديد "كوفيد-19" الذي أجراه، وقال، عبر حسابه على تويتر: "اليوم، كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية، لحسن الحظ، لدينا أعراض خفيفة، وعلمنا أنه متحور أوميكرون".

وأضاف: " نتابع مهمتنا، وسنواصل العمل من المنزل ونتطلع إلى صلواتكم".