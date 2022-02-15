أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إن سرعة التحولات في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط كافية لمفاجأة حتى أكثر المراقبين الإقليميين خبرة.

الخصمان القديمان إيران والسعودية يتحدثان، وتحاول الإمارات إصلاح العلاقات مع إيران، وتم الترحيب بعودة قطر إلى مجلس التعاون الخليجي بعد تمزق غير مسبوق في العلاقات. كما يلوح في الأفق تحسن في العلاقات التركية - المصرية، والمصالحة التركية الإسرائيلية في طور الإعداد.

لكن ربما كان التقارب الأكثر مفاجأة هو بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. فقد كان الاثنان في مواجهة بعضهما البعض في كل صراع إقليمي تقريبًا خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي ووجدا نفسيهما على طرفي النقيض أيديولوجيا.

في أحدث بادرة للمصالحة، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، الاثنين، للقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والتوقيع على اتفاقيات جديدة. كانت هذه أول زيارة رسمية من أردوغان للإمارات منذ عام 2013.

قال خبير السياسة الخارجية التركي يوسف إريم، لشبكة CNN، إن "المصالحة التي رأيت أنها الأقل ترجيحًا... مع معظم المشاكل والمصالح المتباينة، كانت بين الإمارات وتركيا".

ظهر الخلاف بعد أن دعمت تركيا علنًا احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت ببعض الحكومات العربية وهددت حكومات أخرى في عام 2011. كان أردوغان أحد أقوى الداعمين للجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين والتي لعبت دورًا مهمًا في بعض تلك الاحتجاجات. كان هذا خطًا أحمر بالنسبة للأنظمة الملكية العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، التي اعتبرت تلك الحركات تهديدًا وجوديًا.

بالنسبة لتركيا، جاءت نقطة التحول مع الإمارات في عام 2016، بعد أن نجا أردوغان من محاولة انقلاب اتهم المسؤولون الأتراك الإمارات بدعمها. في العام التالي، عندما قاطع جيران قطر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، الدوحة لعلاقاتها المزعومة بالإسلاميين، قدمت تركيا دعمها، مما أدى إلى تفاقم غضب أبوظبي.

تواجهت القوى الإقليمية في منافسة خطيرة مدفوعة بسياستها الخارجية التوسعية التي امتدت من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج وشرق أفريقيا. لكن لم يحدث ذلك في أي مكان بشكل خطير كما هو الحال في ليبيا، حيث انخرطوا في حرب مدمرة بالوكالة منذ عام 2019.

أخيرًا، بدأت بوادر الانفراج تظهر في الصيف الماضي، أولا بزيارة مفاجئة إلى أنقرة قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، ثم بمكالمة بين أردوغان والشيخ محمد بن زايد.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن المكالمة تمثل "مرحلة جديدة.. تسعى الإمارات فيها لبناء جسور.. لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي". وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى العلاقة على أنها "شراكة إستراتيجية".

ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصل الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة في أول زيارة له منذ عقد من الزمان، بمراسم استقبال وترحيب كبيرة. أصبح من الواضح بحلول ذلك الوقت أن الوضع الراهن غير مستدام، خاصة في وقت يُنظر فيه إلى فك الارتباط الأمريكي بالشرق الأوسط، الأمر الذي يخاطر بترك العديد من حلفاء أمريكا دون خيار سوى الدفاع عن أنفسهم.

كانت هناك رغبة مشتركة واضحة لإعادة ضبط سياساتهما الخارجية بطريقة تعود بالنفع على اقتصادات كل منهما. كان الاثنان في وضع مثالي للتحول إلى نهج أكثر تصالحية.

في مواجهة الانكماش المرتبط بجائحة كورونا، وزيادة المنافسة الاقتصادية من المملكة العربية السعودية المجاورة، والتكلفة المتزايدة للانخراط العسكري في المنطقة، أعلنت الإمارات الصيف الماضي أنها تتبنى تغييرا في السياسة الخارجية. وبينما قالت إن علاقاتها الخارجية ستتحدد الآن من خلال المصالح الاقتصادية، فإن رحيل الرئيس دونالد ترامب والرغبة في لعب دور دبلوماسي أكبر في المنطقة كان أيضًا عاملًا في تحول السياسة.

في الوقت نفسه، كان الاقتصاد التركي يتدهور. وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 50٪ بنهاية العام الماضي، حيث فقدت الليرة التركية نصف قيمتها مقابل الدولار. لم تعد أنقرة قادرة على تحمل نفور دول الخليج الغنية.

يُعزى صعود أردوغان إلى السلطة في عام 2002 إلى الاقتصاد، وهو لا يريد أن يصبح الاقتصاد سبب سقوطه الآن. لقد وعد الرئيس التركي بتغيير الاقتصاد، مدركًا أن عدم القيام بذلك سيجعله يدفع ثمنًا باهظًا في انتخابات العام المقبل. ويعول أردوغان على الإمارات ودول الخليج الأخرى لضخ المليارات في تركيا.

وقال يوسف إريم إن "الاقتصاد مهم جدا جدا بالنسبة للرئيس التركي"، مضيفا: "الاقتصاد الضعيف قبل انتخابات 2023 هو بالتأكيد شيء لا يريده، والإماراتيون لديهم المال ليكونوا قادرين على توفير دفعة قوية للاقتصاد التركي".

لقد بدأت الأموال في التدفق بالفعل: أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن صندوق استثماري لتركيا بقيمة 10 مليارات دولار واتفاق لتبادل العملات بنحو 5 مليارات دولار لتعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.

وتعني العلاقات الأفضل أيضًا عودة السائحين الخليجيين في الصيف المقبل إلى تركيا، ومعهم العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.

قد يكون الاقتصاد محركًا رئيسيًا لأردوغان. لكن هذه العلاقة المزدهرة هي جزء من أحجية أكبر لإعادة الاصطفاف التي يشهدها الشرق الأوسط المتغير باستمرار.