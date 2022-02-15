دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدير شرطة منطقة مكة، اللواء صالح الجابري، عن وجود أعمال "إتجار بالبشر" في العشوائيات في السعودية، مشيرا إلى أن السلوكيات غير الأخلاقية في هذه المناطق تساهم بانتشار الأمراض والأوبئة في المجتمع.

وقال الجابري في حوار مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر عبر برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، عند سؤاله عن وجود أوكار للدعارة في العشوائيات: "يوجد أوكار للإتجار بالبشر داخل تلك الأحياء العشوائية بأسعار زهيدة جدا للأسف وتحتوي على الكثير من الامراض والأوبئة".

وتابع قائد شرطة منطقة مكة قائلا: "من الممكن أن تنتقل هذه الأمراض والأوبئة عبر السلوكيات غير الأخلاقية إلى أفراد المجتمع الأبرياء والبعيدين عن تلك الأحياء العشوائية".

وأردف الجابري قائلا: "ضبطنا العديد والكثير من القضايا داخل الأحياء العشوائية ومن أهمها أكثر من 60 مليون ريال سعودي كاش وأكثر من 100 كيلو ذهب"، حسب قوله.

وأشار الضابط السعودي إلى أن قيمة الـ100 كيلو من الذهب تُقدر بـ50 مليون ريال سعودي، وكشف عن ضبط أكثر من 10 مليون ريال سعودي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أثناء عمليات إزالة العشوائيات.