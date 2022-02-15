مسؤولون أتراك كبار يزورون إسرائيل قبل زيارة هرتسوغ إلى تركيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارتا الخارجية التركية والإسرائيلية، الثلاثاء، إن وفدًا كبيرًا من تركيا سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء، استعدادًا لزيارة مقررة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى البلاد الشهر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوفد الذي سيرأسه إبراهيم قالن كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان ونائب وزير الخارجية سادات أونال، سيلتقي أيضًا مع مسؤولين فلسطينيين خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

وستكون زيارة هرتسوغ هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ أن سافر الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.

تعرضت العلاقات بين البلدين لضربة كبيرة في عام 2010 عندما اقتحم الجنود الإسرائيليون سفينة مرمرة، قافلة مساعدات تركية متجهة إلى قطاع غزة. ونتيجة لذلك، علّقت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

أجرى أردوغان وهرتسوغ، الذي تولى رئاسة إسرائيل في غضون أسابيع من أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، سلسلة من المحادثات الهاتفية في الأشهر الأخيرة، في علامة على تحسن العلاقات.

ذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن هرتسوغ سيصل في 9 مارس/ أذار في زيارة تستغرق يومين. ولم يعلق متحدث باسم الرئيس الإسرائيلي على أي مواعيد.