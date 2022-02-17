مصر.. تأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة لنفقة بـ11 ألف دولار.. ما القضية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أيد القضاء المصري، الأربعاء، حبس الإعلامي المصري، توفيق عكاشة بقضية "متجمد نفقة" قيمتها 180 ألف جنية مصري (نحو 11 ألف دولار).

جاء ذلك وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام التي قالت بتقريرها: "قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حضوريا، بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه".

وأضافت: "كانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا في الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه".

ولفت تقرير الأهرام إلى أنه "ألقي القبض على عكاشة، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده".