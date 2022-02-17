حمد بن جاسم يثير تفاعلا بتصريح عمن "قتل ياسر عرفات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصريحات التي أدلى بها حول وفاة ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السابق.

#ياسر_عرفات قُتل على أيدي أشخاص مقربين منه • شاهد الحلقة كاملة عبر تطبيق القبس 🔻 https://t.co/qKgjBwUKVm

تصريحات الشيخ حمد جاءت ضمن مقابلة تنشرها القبس على أجزاء، وقال فيها: "انا عندي معلومات مؤكدة، لا أريد أن أخوف فيها لأنها جرت في مكتبي مع شخصية فلسطينية ومع الجانب الإسرائيلي على موضوع عرفات كيف يخرج سالما من هذه الأزمة دون قتله.."

وتابع قائلا: "فوجئنا أنه بعدين قالوا ما في داعي للمؤامرة أو لهذه المؤامرة وأحنا كنا مندهشين أنه في شيء قاعد يحصل يحاك ضدهن بعد شهرين ثلاثة قالوا ياسر عرفات مريض، من أنهم يريدونه يطلع وما يرجع -لا أريد أن أدخل في تفاصيل- إلى أنه لا ما في داعي الموضوع سينتهي أوتوماتيكيا.."

وأضاف: "معناته في شيء أعطي لياسر عرفات لإنهائه صحيا.." وردا على سؤال إذا كان يميل إلى رواية أن ياسر عرفات قتل، قال الشيخ حمد: "لا لا هذه مش رواية هذه حقيقة، أكيد أخذ شيء ومن حوليه.."