دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر الجيش الإسرائيلي، الخميس، من طريقة تهنئة "افتراضية" إيران للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الذكرى الـ30 لتوليه قيادة الحزب.

ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "لا يمكن أن نعرف فحوى الرسالة التي أرسلها النظام الإيراني لحسن نصرالله في الذكرى الـ30 لتوليه قيادة حزب الله".

وتابع الجيش الإسرائيلي في تغريدته قائلا: "لكن ربما جاء فيها شيء من هذا القبيل"، وأضاف: "زائد أننا استعرضنا بعض الأحداث التي لا يجب أن تُنسى".

We can't say exactly what message the Iranian regime sent Hassan Nasrallah on his 30th anniversary as Hezbollah’s leader, but it would probably look something like this. Plus, we added in some key events that mustn't be forgotten: https://t.co/rV5vBfVv5u

وضمت التغريدة صورة ساخرة جاء فيها أن الحكومة الإيرانية كتبت لنصرالله: "ذكرى 30 سعيدة من أفضل صديق لك في العالم.. هذه مكافأة إضافية على بدلاتك... أطيب الأمنيات... النظام الإيراني"، حسب تعبير الجيش الإسرائيلي.