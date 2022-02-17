إيران تعلن آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، الأربعاء، "الاقتراب أكثر من أي وقت آخر من الاتفاق" في الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى اتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عبر حسابه على تويتر: "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من الوصول إلى اتفاق أكثر من أي وقت آخر، ولكن لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "الوقت قد حان لاتخاذ القرار من قبل أطراف المفاوضات"، وأكد على ضرورة "الواقعية والامتناع عن الطلبات الإضافية والاهتمام بتجربة الأعوام الأربعة الماضية لتحقق هذا الهدف ".

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قال الأربعاء، إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة أو أوروبا بعد الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، قبل وصفه الاتفاق بأنه "قشر فارغ".

وكتب شمخاني، عبر حسابه على تويتر: "فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي ورفع العقوبات، أصبح الاتفاق النووي الآن قشر فارغ لإيران. لن تكون هناك محادثات إضافية بشأن الاتفاق مع عدم وفاء الولايات المتحدة وأوروبا بالتزاماتهما".

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" نُشرت الأربعاء، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "على الأقل" إلى بيان سياسي من قبل الكونغرس الأمريكي، والذي قد يظهر التزام واشنطن بالاتفاق.

وقال أمير أبو اللهيان لـ"فاينانشيال تايمز": "من حيث المبدأ، لا يمكن للرأي العام في إيران أن يقبل كضمانة كلمات رئيس دولة، ناهيك عن الولايات المتحدة، بسبب انسحاب الأمريكيين من الاتفاق".