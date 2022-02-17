السعودية.. إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص إمفيتامين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخدر في الرياض وتبوك.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من مصادرة أكثر من 790 ألف قرص إمفيتامين بحوزة مواطن والقبض عليه بمنطقة الرياض.

كما أحبطت مكافحة المخدرات في تبوك بالتنسيق مع حرس الحدود تهريب 455 ألف قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها في المنطقة، وأكدت مكافحة المخدرات أنه جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودية العقيد مسفر القريني، أن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 75 ألف و790 قرص إمفيتامين، وضبط كمية تعرضت للمياه تزن 10 كيلوغرامات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.