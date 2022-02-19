السعودية.. تداول فيديو لحظة دهس امرأة في الباحة وسط تفاعل

فتاة تصور لحظة دهسها بدلًا من توثيق إطلاقها الألعاب النارية في الشارع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض امرأة لحادث دهس خلال محاولتها عبور شارع في منطقة الباحة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وثقت إحدى كاميرات المراقبة في منطقة #الباحة ، حادث دهس لسيدة حاولت عبور أحد الشوارع الرئيسية في رغدان . المقطع أظهر سرعة المركبة التي دهست المرأة ،والتي لم يصدر بيان حول الحادث وصحتها . نسأل الله أن تكون بخير . https://t.co/7co2ncnhqr

وتظهر المرأة في مقطع الفيديو الذي يبدو أنه التقط بكاميرا أحد المحال التجارية في الشارع المرأة وهي ممددة على الأرض دون حراك بعد الاصطدام.

شاهد.. حادث دهس لامرأة أثناء عبور أحد الشوارع الرئيسية في #الباحة https://t.co/HPk3CLlrlu https://t.co/2cR7vFlskg

وتواصلت CNN بالعربية مع مديرية الأمن العام بالسعودية للحصول على تعليق حول الحالة الصحية للمرأة وإن تم ضبط مرتكب الحادث دون رد حتى كتابة هذا التقرير.