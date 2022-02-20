من ملفات المخابرات الأمريكية.. "المسلط" كلمة السر في رحلة البحث عن صدام حسين

من ملفات المخابرات الأمريكية.. ما الذي حدث حين اقتربت لحظة القبض على صدام حسين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لرئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حول العلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

علي صالح سرّب معلومات لـ #صدام_حسين • شاهد الحلقة كاملة عبر تطبيق القبس 🔻 https://t.co/qKgjBwUKVm

جاء ذلك في مقابلة للشيخ حمد على القبس تنشر على أجزاء، حيث قال: "علي عبدالله صالح عنده تعاطف مع صدام حسين، وهذا الجنرال فرانك ذكرها جزء في مذكراته وجزء ذكره لي أنا، لما راح لعلي صالح كان قد مرر إشارات خطأ لعلي صالح لأنه سمع أن علي صالح نقلها على صدام حسين".

وتابع الشيخ حمد قائلا إن المعلومات التي مررها كانت "عن من وين دخول الأمريكان، فقال له سندخل من البحر ونفاجئه (صدام حسين) وندخل الكويت من البحر، ولم يقل له أنهم سيدخلون من الخلف، المنطقة البرية المثلث العراقي السعودي الكويتي الذي كان مجرى أغلب الدخول لفصل الكويت.."

وأضاف: "الجنرال فرانك قال لي قلت ذلك متعمدا لأن نحن مكتشفين أنه علي صالح ينقل هذه المعلومات لصدام حسين.."