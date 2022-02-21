دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب 16 شخصًا من جنسيات مختلفة، الاثنين، جراء "عملية عدائية" على مطار الملك عبدالله في جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف في اليمن.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن هناك "16 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة جراء العملية العدائية على مطار جازان"، بينهم "3 حالات حرجة لمدنيين من المسافرين بمطار الملك عبدالله بجازان".

واتهم التحالف الحوثيين المدعومين من إيران بشن الهجوم، قائلا "الحوثيون يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي".

وأشار التحالف إلى أنه يجري "التحضير لعملية عسكرية واسعة وعلى الحوثيين تحمل نتائج سلوك استهداف المدنيين".