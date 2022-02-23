دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، علاء، الأربعاء، نشر البيان صادر عنه وعن شقيقه جمال، ردا على تسريبات طالتهما حول وجود أموال في أحد البنوك السويسرية.

وأعاد علاء مبارك نشر تغريدة تضمنت البيان وقال لصاحبها: " اشكرك على اهتمامك بنشر البيان الصحفى الذى تم توزيعه على وسائل الأعلام فى ٢١ فبراير ٢٠٢٢ ارفق الروابط التالية لمن يريد الاطلاع على البيان والبيانات الاخرى ذات الصلة من مصدرها"، حسب قوله.

اشكرك على اهتمامك بنشر البيان الصحفى الذى تم توزيعه على وسائل الأعلام فى ٢١ فبراير ٢٠٢٢ ارفق الروابط التالية لمن يريد الاطلاع على البيان والبيانات الاخرى ذات الصلة من مصدرها. https://t.co/8GWDSAFiMK. https://t.co/KFgzXXmfob. https://t.co/Ev1jRCAY9D https://t.co/uM8oQghfJa

وجاء في البيان: "كممثلين قانونيين لعلاء وجمال مبارك نود التعليق بإيجاز على التقارير الصادرة يوم األحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ من قبل الصحفيين االستقصائيين Zeitung Süddeutsche وOCCRP ، والتي نشرتها وسائل اإلعالم المختلفة بما في ذلك صحيفة الجارديان والنيويورك تايمز فيما يتعلق بتسريبات لمعلومات يشار أنها من أحد البنوك السويسرية الكبرى"، حسب قول ممثليهما.

وأضاف ممثلو علاء وجمال مبارك في البيان: " وقبل نشر هذه التقارير وعلى مدار العشرة أيام الماضية تواصلنا بشكل تفصيلي مع وسائل اإلعالم المذكورة أعاله. ولقد أطلعناهم على أدلة مفصلة وموضوعية تتعلق بالتحقيقات الكاملة والمستفيضة التي أجريت مع عالء وجمال مبارك على مدار ما يقرب من عقد من الزمان من قبل مختلف الجهات القضائية، بما في ذلك في سويسرا".

وشدد ممثلو الأخوين مبارك على أن الإفصاح قد تم بالفعل على أموال موكليهم داخل وخارج ومصر وذلك "بشكل كامل وشفاف وفقا للقوانين المعمول بها وهو ما أكدته التحقيقات القضائية التي امتدت معهم لما يزيد عن عشر سنوات"، وجاء في البيان أيضا: " وكما أكدت بعض التقارير المنشورة يوم الأحد الماضى فإن ممتلكات موكلينا مستمدة من أنشطتهم المهنية المشروعة"، وفقا للبيان.

وأردف ممثلو علاء وجمال بالبيان: " بعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية أي من أعضاء أسرة الرئيس في أي مكان أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أي من أعضاء أسرة الرئيس مبارك فيما يتعلق بالأموال و/أو الحسابات المصرفية التي يحتفظون بها، وعلى الأخص فيما هو متعلق بعلاء وجمال مبارك".

وطالب ممثلو نجلي مبارك وسائل الإعلام بتحري الموضوعية والتغطية على أساس الوقائع وعدم الانجرار خلف "الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تحركها في معظمها اعتبارات سياسية وافتراضات كاذبة، وهددوا بأن تُعتبر أي تغطية تقول إن هناك أموال لم يُفصح عنها أو أن كُسبت بشكل غير مشروع أو يشوبها تهم استغلال للنفوذ أو المحاباة أو أي ادعاء مشابه، "تشهيرا" بحق الموكلين مشيرين إلى أنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة بحق من ينشر هذه التقارير.

وكتب أحد المغردين ردا على علاء، تساءل فيه عن مصدر أموال نجل مبارك، ليرد عليه الثاني بالقول: " الحمد لله شيء جميل ان طول الليل والنهار نقول قال الله وقال الرسول وبعدين يا محترم هما كلهم خمس طيارات و٢٠ سيارة فارهة حتنق فيهم كمان والا مستنى تسريب للتاكيد ، على العموم ربنا يحفظ ويخلى الامامير دول وتشوفهم احسن ناس ان شاء الله ،تحياتى"، حسب قوله.