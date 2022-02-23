أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إنها ستطلب 12 طائرة من طراز L-15 من الصين، مع خيار طلب 36 طائرة أخرى، مع استمرارها في "تنويع وتحديث" قدراتها العسكرية. يأتي القرار بعد شهرين من تعليق الإمارات للمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن بيع محتمل لطائرات إف -35 المقاتلة.

تم توقيع العقد مع الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير لتكنولوجيا الطيران الصينية (CATIC) وسيتم الانتهاء من الصفقة "قريبًا"، وفقًا لبيان وزارة الدفاع.

قال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة توازن، التي تدير مشتريات وعقود القوات المسلحة الإماراتية وشرطة أبوظبي، إن "القوات المسلحة الإماراتية تتنوع لاكتساب أفضل القدرات من أجل تلبية متطلباتها و تحقيق أهدافها الاستراتيجية".

في ديسمبر/ كانون الأول 2021، علّقت الإمارات صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35، في إشارة إلى إحباط أبوظبي المتزايد من محاولات واشنطن الحد من مبيعات التكنولوجيا الصينية إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط. في ذلك الشهر، قدمت الإمارات العربية المتحدة أيضًا طلبًا بقيمة 19 مليار دولار من فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و12 طائرة هليكوبتر عسكرية.

دفعت الحكومة الأمريكية الإمارات العربية المتحدة مرارًا وتكرارًا لإسقاط شركة هواوي تكنولوجيز الصينية من شبكة الاتصالات الخاصة بها، قائلة إن التكنولوجيا يمكن أن تشكل خطرًا أمنيًا على أنظمة أسلحتها.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع ترشيحه، إنه يعتقد أن الإمارات تبحث في قدرات أخرى من شركائها.

ورد كوريلا على سؤال بشأن مخاطر بيع طائرات إف -35 للإمارات، قائلاً "هل يمكنهم حماية التكنولوجيا لأن إف -35 هي قطعة شديدة الحساسية من المعدات العسكرية".

قال كوريلا ردًا على سؤال حول احتمال سعي الإمارات لبديل لطائرات إف -35: "هناك قدرات أخرى أعتقد أن )الإمارات( نظرت إليها في المنطقة ومن شركاء آخرين". ولم يخض كوريلا في التفاصيل عن المكان الذي تبحث فيه الإمارات.

قال كوريلا: "تعامل الصين كل دولة كعميل أو زبون، ونتعامل في علاقات ونتعامل معها كحلفاء أو شركاء... يجب أن نعزز تلك الشراكة والحلفاء لنثبت لهم أننا ما زلنا هناك من أجلهم".

كان المسؤولون الإماراتيون متشككين بشأن مزاعم الولايات المتحدة بشأن الخرق الأمني ​​المحتمل، وأعربوا عن قلقهم بشأن الوقوع في "حرب باردة جديدة" بين شريك تجاري كبير وحليف استراتيجي رئيسي.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لقيادة الإمارات العربية المتحدة، في تصريحات لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول: "ما يقلقنا هو هذا الخط الدقيق بين المنافسة الحادة (بين الصين والولايات المتحدة) والحرب الباردة الجديدة... لأنني أعتقد أننا، كدولة صغيرة، سوف نتأثر سلبًا بهذا، لكن لن تكون لدينا القدرة بأي شكل من الأشكال للتأثير على هذه المنافسة حتى بشكل إيجابي حقًا".

في نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إيقاف ميناء شحن صيني قيد الإنشاء بالقرب من أبو ظبي بعد ضغوط أمريكية مكثفة وحذر العديد من المسؤولين من أن المخاوف الأمنية بشأن الوجود الصيني في البلاد بعيدة عن الحل.

وأكد قرقاش التقارير التي تفيد بأن الإمارات أغلقت المنشأة الصينية بسبب شكوك أمريكية في استخدامها لأغراض عسكرية، لكنه قال إن الإمارات لا توافق على توصيف الولايات المتحدة للموقع.

وقال قرقاش: "كانت وجهة نظر الإمارات أن هذه المنشآت المعينة لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها منشآت عسكرية. لكن الولايات المتحدة كانت لديها مخاوفها وأخذنا هذه المخاوف الأمريكية بعين الاعتبار وأوقفنا العمل في هذه المنشآت".

تعتبر الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة شريكًا رئيسيًا في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ولديها الآلاف من القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة جوية إماراتية على بعد 20 ميلاً خارج أبو ظبي. أرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قدرات عسكرية إضافية إلى الإمارات، بما في ذلك الجيل الخامس من مقاتلات F-22 Raptor و F-35 Lightning II ومدمرة الصواريخ الموجهة البحرية USS Cole لمساعدة الإمارات على مواجهة التهديدات من مقاتلي الحوثيين الذين يطلقون صواريخ باليستية. وطائرات بدون طيار في الإمارات.