دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد "اطلع من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، وأكد سموه على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي".

وأكد الشيخ محمد بن زايد "ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي".

كما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، واتفقا على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.