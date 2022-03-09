أول رد من الإمارات على تقرير يزعم رفض الشيخ محمد بن زايد اتصال بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد متحدث باسم وزارة الخارجية الإمارتية، الأربعاء، على المزاعم بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي ذكرت فيه أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان"رفضا" الاتصالات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتهدئة أسعار النفط نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث في رد على طلب من CNN للتعليق على التقرير الصحفي قائلا إن "الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تواصل للعمل على جدولة وقت للمكالمة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة تقرير الصحيفة الأمريكية والتي نقلت على لسان مصادر أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح المسؤولون السعوديون والإماراتيون أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في انتقاداتهم للسياسة الأمريكية في الخليج".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قد ذكرت في تقرير الأربعاء: "بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات الثنائية الإماراتية - الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول ما أورده تقرير وول ستريت جورنال دون رد حتى كتابة هذا التقرير.