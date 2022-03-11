دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ادعى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أن وزارته تلقت عددا كبير من الطلبات من متطوعين من الشرق الأوسط وسوريا على وجه التحديد بالانضمام إلى "حركة التحرير" المزعومة في مناطق الانفصاليين التابعين لروسيا شرقي أوكرانيا، ولم يمانع فلاديمير بوتين بالسماح لهم بالقدوم.

وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، لمراسل شبكة CNN جايك تابر، إن البنتاغون يعتقد أن التقارير بشأن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا نيابة عن القوات الروسية، صحيحة.

وادعى وزير الدفاع الروسي في اجتماع لمجلس الأمن القومي أن وزارته تلقت "طلبات عدة" من متطوعين عدة في أكثر من دولة من أجل القدوم للقتال في ودونيتسك ولوغانسك ضمن ما يسمونه الروس "حركة التحرير"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

ورد بوتين على شويغو بالاجتماع قائلا: "إذا رأيتم أن هناك من يريد التطوع، وليس من أجل المال، من أجل مساعدة من يعيشون في دونباس، يجب أن نرحب بهم وأن ندفعهم نحو ساحة الحرب"، حسب قوله.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موافقة بوتين تشمل المتطوعين من المواطنين الروس، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: "تحدث شويغو عن أولئك الذين أرسلوا طلبات من الرشق الأوسط ومن سوريا، ولم يكن هناك حديث حول مواطنينا".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هناك خطط لفتح باب التطوع أمام المواطنين الروسي للانضمام إلى القتال.