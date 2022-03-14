بعد إعدام عشرات الأشخاص.. رجل دين إيراني يهاجم السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم رجل دين إيراني، الاثنين، المملكة العربية السعودية، بعد إعدامات جماعية نفذتها المملكة بحق 81 شخصًا، قالت إنهم أُدينوا في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نوري همداني قوله "إن النظام الحاكم في السعودية يدير الحروب المفتعلة اليوم ضد المسلمين في اليمن وسوريا والعراق ولبنان؛ لكونه ينتهج في حكمه أسلوب وأفكار العصر الجاهلي"، على حد تعبيره. وأعرب همداني في بيان له عن رفضه لإعدام "العشرات من الأبرياء القابعين في سجونه".

وقال رجل الدين الشيعي إن "هذا النظام الذي يتقمص كذبًا دور الحاكم الإسلامي وخادم الحرمين الشريفين، هو في الواقع يخدم الاستكبار والصهيونية ويدير فعلا الحروب ضد الشعوب الإسلامية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان؛ وقد سخّر عائداته من صفقات النفط والغاز لقتل المسلمين لأنه مازال يعيش الأفكار الجاهلية".

يوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بحق عشرات الأشخاص الذين قالت إنهم كانوا على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة، إضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وقال بيان للوزارة إن هؤلاء، بينهم سعوديون ويمنيون، اعتنقوا "الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)... إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا".