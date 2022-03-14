دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مستغربا تبرير "إعدام 81 فردا" في المملكة لإحدى الإعلاميات، ومؤكدا ألا خلل في تنفيذ هذا الحكم بحق "مجرمين".

وقال تركي الحمد في إطار تعليق على رد بن مساعد على إحدى الإعلاميات التي انتقدت تنفيذ حكم الإعدام، قائلا: " لا أدري لماذا يجب تبرير كل حدث في السعودية لمثل هؤلاء؟ أحكام قضائية بحق مجرمين، ليس فيهم سجين رأي أو معتقد، تجمعت على مر السنين ونفذت في يوم واحد وأعلنت على الملأ، فأين الخلل في ذلك؟"، حسب قوله.

وأضاف الأكاديمي السعودي قائلا: "قاعدة: من لا يحبك، سيجد لك في صافي شحمك عظمة..هي أصوات تنعق في كل حين، فدعوهم ونعيقهم"، حسب تعبيره.

لا أدري لماذا يجب تبرير كل حدث في السعودية لمثل هؤلاء؟ أحكام قضائية بحق مجرمين، ليس فيهم سجين رأي أو معتقد، تجمعت على مر السنين ونفذت في يوم واحد وأعلنت على الملأ، فأين الخلل في ذلك؟..قاعدة: من لا يحبك، سيجد لك في صافي شحمك عظمة..هي أصوات تنعق في كل حين، فدعوهم ونعيقهم.. https://t.co/fRQPI0h1yk

وكان قد رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الإعلامية، ديانا مقلد، التي انتقدت تنفيذ حكم الإعدام بحق الأفراد.

ونفذت السعودية، السبت، حكم الإعدام بحق 81 فردا متهمين بالانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وجماعة الحوثي في اليمن التي تصنفها إرهابية.