مجلس التعاون الخليجي يعلن عن مشاورات يمنية ويكشف أهدافها ومحاورها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف العجرف، عن عقد مشاورات "يمنية-يمنية" في مقر المجلس بين 29 مارس/أذار الجاري وحتى 7 إبريل/نيسان المقبل، حسب مؤتمر صحفي عقده الخميس.

وقال العجرف إن المحادثات ستعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وستجمع أطراف الصراع في اليمن كافة وستكون المفاوضات برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الهدف من هذه المشاورات هو "توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين دعما للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة ولخلق مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا حول طاولة المفاوضات"، حسب قوله.

وأشار العجرف إلى أن الدعوة ستشمل الأطراف اليمنية كافة من أجل النوصل لحلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن اليمنيين.

وشدد المجلس على أن التطلعات من هذه المشاورات هي حث الأطراف على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة وتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار والسلام وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة اليمنية.

وعن أجندة المشاورات، قال إن هناك 6 محاور أولها العسكري والأمني، وثانيها العملية السياسية وثالثها تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، ورابعها المحور الإنساني وخامسها الاستقرار والتعافي الاقتصادي.