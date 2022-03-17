إيران تعلن غرق سفينة إماراتية على بعد 48 كيلومترا قبالة ميناء عسلوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، عن غرق سفينة إماراتية على بعد 30 ميلا (نحو 48 كيلومترا) قبالة ميناء عسلوية.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر جنوب إيران، حيث أوضح أن السفينة كانت "تنقل عربات".

وأضاف: "فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الامارتية إلى خطر الغرق، قامت بإرسال قاطرتين وقطعة ’ناجي‘ البحرية لإنقاذها لكن سوء الأحوال الجوية حالت دون ذلك مما ادى الى غرق السفينة".

وتابع أن "القطعة البحرية ’ناجي 18‘، موجودة في موقع الحادث لإنقاذ 30 شخصا كانوا على متن السفينة الإماراتية المنكوبة".

وتواصلت CNN مع السلطات الإماراتية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.