أول تعليق من بوريس جونسون بعد مقتل مشرّع بريطاني طعنًا حتى الموت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، فجر الخميس بتوقيت مكة، تغريدة عقبت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء بوريس جونسون الذي زار المملكة والإمارات.

Prime Minister @BorisJohnson met with the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. They agreed to collaborate to maintain stability in the energy market and continue the transition to clean technology. They also committed to boost cooperation in defence and trade. https://t.co/QevY5aA4Ys

وقال مكتب جونسون بتغريدته: "رئيس الوزراء (بوريس جونسون) التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزموا بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت بيانا قالت فيه أنه "جرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن "مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني شهد توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون".