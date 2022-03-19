السعودية توضح صحة تصريح بشأن زيارة لوزير خارجية أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، نفيها صحة ما وصفته بـ"تصريح متداول إعلاميا ومنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب".

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أنه "لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية ذكرت في يوم 3 مارس/ آذار أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً، من نظيره الأمريكي.

وجرى خلال الاتصال، "بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة: "تطرق الجانبان، إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم".