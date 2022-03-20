دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية، وكذلك عن هجمات استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان و محطة كهرباء ظهران الجنوب.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، قال التحالف إن "التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، والرفض لجهود ومبادرات السلام".

وأعلن التحالف عن وقوع "أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية، ولا خسائر بالأرواح"، وأكد: "نتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف العجرف، أعلن، عن عقد مشاورات "يمنية - يمنية" في مقر المجلس بين 29 مارس/أذار الجاري وحتى 7 إبريل/نيسان المقبل، حسب مؤتمر صحفي عقده الخميس.

وقال العجرف إن المحادثات ستعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وستجمع أطراف الصراع في اليمن كافة وستكون المفاوضات برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الهدف من هذه المشاورات هو "توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين دعما للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة ولخلق مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا حول طاولة المفاوضات"، حسب قوله.

وأشار العجرف إلى أن الدعوة "ستشمل الأطراف اليمنية كافة من أجل التوصل لحلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن اليمنيين".

وشدد المجلس على أن التطلعات من هذه المشاورات هي حث الأطراف على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة وتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار والسلام وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة اليمنية.