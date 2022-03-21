السعودية.. تفاعل على صورة مطلق الأزيمع مع قوات العمالقة الجنوبية اليمنية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
السعودية.. تفاعل على صورة مطلق الأزيمع مع قوات العمالقة الجنوبية اليمنية
Credit: SALEH AL-OBEIDI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت صورة لقائد القوات المشتركة في اليمن، مطلق الأزيمع، مع قادة من ألوية "العمالقة" تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين.

وظهر الأزيمع برفقة من قيل إنهم من ألوية العمالقة الجنوبية، في صورة اعتبرها مغردون معبرة عن التلاحم بين التحالف والقوات الجنوبية.

وعلق الصحفي السعودي سلمان الشريدة على الصورة بالقول: "معالي الفريق أو الركن مطلق الأزيمع يستقبل الأبطال الصادقين الثابتين من قوات العمالقة الجنوبية"، حسب قوله.

من جانبه، قال المغرد السعودي منذر آل الشيخ: " صورة للأسد معالي الفريق الاول مطلق الأزيمع بين أبطال قوات العمالقة رجال المواقف وفرسان الميادين الذين أتوا للسلام على إخوانهم بعد أداء العمرة"، على حد قوله.

وتأتي هذه الصورة في وقت تتعرض فيه السعودية لهجمات صاروخية مستمرة من جانب الحوثيين تستهدف منشآت تابعة لشركة "أرامكو" النفطية، وتقول الرياض إنها (الهجمات الحوثية) تستهدف ايضا الأحياء المدنية في مناطق مختلفة من المملكة.

قد يهمك أيضاً

"مدربون على اقتحام المدن وحرب الجبال".. ما هي ألوية العمالقة في اليمن

يذكر أن ألوية العمالقة انبثقت من المقاومة الجنوبية التي كانت تقاتل مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية بدعم القوات المسلحة الإماراتية المقاتلة ضمن قوات تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العرية السعودية في اليمن.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.