(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الإثنين، إن الاتفاق على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني "ليس وشيكًا وليس مؤكدًا".

وقال في إفادة المتحدث بوزارة الخارجية، مستخدماً الاسم المختصر للصفقة (JCPOA): "في الواقع، نحن نستعد بشكل متساوٍ لسيناريوهات مع وبدون عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

"تعهد الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران تحت إشرافه بامتلاك سلاح نووي. وهذا الالتزام حقيقي وقوي في عالم لدينا فيه خطة العمل الشاملة المشتركة وعالم لا نعيش فيه".

وقال برايس، الاثنين، إن الولايات المتحدة "مُستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة".

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكة ردد مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات في فيينا، لكن بقي عدد قليل من القضايا.