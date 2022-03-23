دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه يأمل في انتهاء الأزمات قريبًا خشية من ارتفاعات جديدة في أسعار النفط، في وقت أعلنت حكومته عزمها اتخاذ إجراءات تقفشية وإعادة هيكلة الموازنة العامة بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقال السيسي، في "احتفالية المرأة المصرية" الأربعاء: "نأمل في انتهاء الأزمات قريبًا حتى لا يرتفع سعر النفط أكثر من ذلك"، وأن الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية الأخيرة "كبيرة جدًا على العالم كله".

في حين اعتبر أنه "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكان موقفنا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعبًا جدًا".

وتنفذ برنامجًا اقتصاديًا بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2016، اشتمل تعويمًا جزئيًا للجنيه المصري، الذي أعلنت الحكومة قبل يومين خفض قيمته أمام الدولار الأمريكي مجددًا (أكثر من 18 جنيهًا مقابل الدولار الواحد).

وقال السيسي إن بلاده حقتت "نجاحات خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم مما شاهدناه في مواجهة قسوة الإرهاب".

وأضاف: "معندناش مشكلة فى القمح أو السلع، وعندنا مخزون يكفينا 4 أشهر وبكميات زيادة".

وتابع: "والله أنا صادق معكم وأمين وكلوا اللى أنتوا عاوزينه.. والسفرة بتاعتى مش من الجنة أنا واحد منكم".

وقال: "أنا واحد من الناس وما تعتبرونيش مسؤول كبير"، مضيفا: "قلت لوزير الدفاع واحنا بنعمل حفلات إنهم يحطوا طبق واحد".

بينما دعا الرئيس المصري إلى ترشيد الاستهلاك بقوله: "علينا مراجعة سلوكنا الاستهلاكي... ولا يهم الوفرة وإنما الإنفاق المتوازن".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، تشهد مصر كما دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار.