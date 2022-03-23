ما قاله عن ملك السعودية واستقرارها يثير تفاعلا.. تداول تصريح سابق لوزير خارجية أمريكا الأسبق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جيمس بيكر وما قاله عن ملك السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال بيكر في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ من مقابلة أجراها على قناة CBS العام 2015: "حسنًا، المملكة العربية السعودية - ملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين. إنهم يحتلون دورًا خاصًا في الإسلام.."

وتابع قائلا: "تصادف أن تكون المملكة العربية السعودية اليوم جزيرة استقرار. إذا نظرتم إلى ذلك الجزء من العالم، فإن الدول على كل جانب منها هي دول فاشلة الآن، العراق، سوريا، اليمن. البحرين لديها مشاكل. انظر إلى ليبيا. ما فعلناه في ليبيا كان خطأ فادحا. وهي الآن تمامًا - لذا سنكون - نحتاج إلى السعوديين".

وأضاف: "لقد كانوا (السعوديون) تاريخياً حليفاً جيداً للولايات المتحدة. هل هناك أشياء لا نتفق معها؟ أنت تراهن على حياتك. لكنهم حليف جيد للغاية. وسيكونون حاسمين في التعامل مع المشاكل.."

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