دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جيمس بيكر وما قاله عن ملك السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

هذا جيمس بيكر، وزير خارجية أميركي سابق، من جيل الإدارات الأميركية القوية التي كانت تسير وفق بوصلة المصلحة الأميركية البحتة، وتحترم الحلفاء وإن اختلفت معهم..جيل يبدو أنه انقرض مع هيمنة "الشعبوية" واليسار الطفولي الرث على الخطاب السياسي الأميركي،وتحكم "المؤدلجين" بتوجه هذا الخطاب.. https://t.co/J6X7CyxTV2

وقال بيكر في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ من مقابلة أجراها على قناة CBS العام 2015: "حسنًا، المملكة العربية السعودية - ملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين. إنهم يحتلون دورًا خاصًا في الإسلام.."

#المشعل العقلاء من الحكومة الامريكية المتمكنين في السياسة العالمية يبدون وجهة نظرهم الثاقبه في دولة صديقه استفادت منهم وأستفادوا أكثر منها* رأي واعي: جيمس بيكر الثالث*هو محامي وسياسي أمريكي*شغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض*ووزير الخزانة*ووزير الخارجية ورئيس أركان البيت الابيض* https://t.co/LbiIfeBfLm

وتابع قائلا: "تصادف أن تكون المملكة العربية السعودية اليوم جزيرة استقرار. إذا نظرتم إلى ذلك الجزء من العالم، فإن الدول على كل جانب منها هي دول فاشلة الآن، العراق، سوريا، اليمن. البحرين لديها مشاكل. انظر إلى ليبيا. ما فعلناه في ليبيا كان خطأ فادحا. وهي الآن تمامًا - لذا سنكون - نحتاج إلى السعوديين".

السيد جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكي السابق يتحدث عن حاجة الولايات المتحدة الامريكية للسعودية. السياسة الامريكية الخارجية الرزينة قبل العقيدة الاوبامية كانت مبنية على التحالفات القوية التي تسمح للاختلاف بين الحلفاء. #السعودية https://t.co/K0xqrlKOhV

وأضاف: "لقد كانوا (السعوديون) تاريخياً حليفاً جيداً للولايات المتحدة. هل هناك أشياء لا نتفق معها؟ أنت تراهن على حياتك. لكنهم حليف جيد للغاية. وسيكونون حاسمين في التعامل مع المشاكل.."