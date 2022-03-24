بلينكن يزور عددا من الدول العربية.. ويلتقي محمد بن زايد في هذه العاصمة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، إذ سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة المغربية، الرباط، حسبما جاء في بيان الخارجية الأمريكية الخميس.

وأشارت الخارجية إلى أن هدف زيارة بلينكن سيكون "إجراء استشارات مع الشركاء حول عدد من الأولويات الإقليمية والدولية، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا، والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والاتفاقيات الإبراهيمية واتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والعلاقات الاسرائيلية-الفلسطينية، وبحث إقامة الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وغيرها من القضايا"، حسب بيان الخارجية.

وأشارت واشنطن إلى ان وزير خارجيتها سيلتقي الشيخ محمد بن زايد في العاصمة المغربية، الرباط، لبحث الأمن الإقليمي والتطورات الدولية.

وسيعقد وزير الخارجية الأمريكي لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في رام الله، وممثلين عن المجتمع الفلسطيني، خلال الزيارة للضفة الغربية.

وسيلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، كما أنه سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة، وسيؤكد للقادة الذي سيلتقيهم كافة على أن واشنطن تقف مع الحكومة والشعب الأوكرانيين.