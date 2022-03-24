تفاعل على مقتل اللواء ثابت جواس قائد اللواء 131 مشاة في اليمن

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
لحظة تدمير الإمارات موقع إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان مقتل اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه، "بعملية ارهابية جبانة" نفذها عدد من العناصر الإرهابية بمدينة عدن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع اليمنية.

وذكرت الوزارة وفقا لما نشرته وكالة أنباء سبأ اليمنية: "الشهيد جواس كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وكانت لهم مواقف خالدة ومشرفة في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الامامة والظلام على امتداد المراحل وشارك بشجاعة في مواجهة المليشيا الحوثية ومشروعها الايراني في محافظة صعدة ووقف ببسالة امام مخططاتها التمددية وفي مواجهة مشاريع التمرد والارهاب.. وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضافت: "لقد كان الشهيد جواس قائدا شجاعا ومقاتلا مقداما يقف بشجاعة وثبات في مقدمة الصفوف، وخلد تاريخا من النضال والتضحية في مختلف المنعطفات.. وقد خسر الوطن وخسرت القوات المسلحة باستشهاده واحدا من أبرز قادتها ورجالاتها المخلصين الذين لم يتخلفوا يوما عن أداء الواجب ولم يدخروا جهدا ووقتا في خدمة الوطن ومواجهة أعدائه".

وتابعت: "إذ تنعي القوات المسلحة أحد قادتها المخلصين فأنها تؤكد أن هذه الجرائم الارهابية لن تزيد المؤسسة العسكرية الباسلة الا عزما واصرارا في الذود عن حياض الوطن وثوابته مهما كانت التضحيات ومحاربة الارهاب بمختلف أشكاله ولافتاته.. وستبقى مؤسسة الوطن الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الارهابية وسوطا مسلطا على رقاب كل اعداء الوطن الذين سقطوا في مستنقع الحقد وانحرفوا عن الصراط القويم ورهنوا أنفسهم لبراثن العمالة والعار".

قد يهمك أيضاً

التحالف في اليمن ينشر فيديو لإحباط هجوم "وشيك" على ناقلات نفط جنوب البحر الأحمر

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.