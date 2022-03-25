لأول مرة.. قمة سياسية تجمع 3 دول عربية بأمريكا في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، عن استضافة قمة خماسية تجمع أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل، لإجراء مباحثات سياسية مشتركة الأسبوع المقبل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر: "قمة سياسية تاريخية في إسرائيل تجمع وزراء خارجية عرب وامريكا"، حسب قولها.

وأكدت الوزارة أن القمة ستجمع بين وزراء خارجية أمريكا والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل في 27 و28 مارس/أذار الجاري، إذ سيعقد الوزراء "اجتماعات سياسية مشتركة".

قمة سياسية تاريخية في إسرائيل تجمع وزراء خارجية عرب وامريكا بدعوة من وزير الخارجية @yairlapid ستُعقد الأسبوع المقبل (27-28 مارس) أول قمة سياسية من نوعها في إسرائيل. سيصل وزير خارجية الولايات المتحدة ووزراء خارجية كل من🇦🇪🇲🇦🇧🇭 إلى 🇮🇱 لعقد عدد من الاجتماعات السياسية المشتركة. https://t.co/x7ivQqUdUw

ومن المرتقب أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى المنطقة قريبا ستشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

وأعلنت الخارجية الأمريكية مساء الخميس أن بلينكن سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة المغربية، الرباط.