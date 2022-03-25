مسؤول سعودي لـCNN: أعمدة دخان في جدة تزامنا مع الهجوم الحوثي على منشأة أرامكو

الشرق الأوسط
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مسؤول سعودي لـCNN: أعمدة دخان في جدة تزامنا مع الهجوم الحوثي على منشأة أرامكو
صورة لما خلفه الهجوم الحوثي على جدة في 23 مارس/أذار من عام 2022Credit: ANDREJ ISAKOVIC / Contributor

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شوهدت أعمدة دخان متصاعدة في مدينة جدة، ثاني أكبر مدن السعودية، بعد أن أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة "أرامكو" في المدينة، الجمعة، مع اقتراب موعد استضافة جدة لسباق "فورمولا 1"، وفق ما قاله مسؤول سعودي رفيع لـCNN.

وأكد المسؤول السعودي أن الهجوم الحوثي لم يسفر عن خسائر في الأرواح، حسب قوله.

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وقال الحوثيون إنهم شنوا هجوما واسعا ضمن عملية "كسر الحصار الثالثة"، عبر عدد كبير من الطائرات المسيرة على المنشأة التابعة لأرامكو في جدة، لكن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال إنه اعترض صاروخا باليستيا و10 طارات مفخخة أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن، وفقا لتقرير نشرته قناة الإخبارية الرسمية السعودية، لكن التقرير لم يذكر مدينة جدة.

ووقع الانفجار على بعد 20 ميلا من الحلبة التي ستستضيف سباق الفورمولا 1 نهاية الأسبوع الجاري ليكون ثالث سباق على المستوى الاحترافي في الخليج بهذه الرياضة بعد جائزتي البحرين وأبوظبي، ومن المتوقع قدوم عدد من السياح لحضور السباق في جدة.

وقال التحالف إن الصاروخ الباليستي أُطلق نحو منطقة جازان، الواقعة جنوب غرب السعودية،

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