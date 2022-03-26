عبدالملك الحوثي يعلق على الغزو الروسي لأوكرانيا و"أزدواجية المعايير"

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رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن إلى العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عنها الرئيس، فلاديمير بوتين في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك في كلمة للحوثي نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة حيث قال: "الحرب عادت الى اوروبا بعد تفرغت بجانب الولايات المتحدة لخمسين عاما في خلق الازمات في دول العالم الأخرى.." مشيرا إلى أن "الازمة الاوكرانية فضحت ازدواجية الغرب والتي تشدقوا بها زمنا طويلا عندما تكون الامور لصالحهم، فيستكثرون على الشعب اليمني الدفاع عن نفسه، ويدعون الاخرين بما فيهم العجائز والاطفال الى القتال عندما تكون المعركة تحت رايتهم".

وتطرق الحوثي لمجال التصنيع الحربي، حيث قال إن "تحالف العدوان يعلم بوجود ورش تصنيع محلية للسلاح الصاروخي والمسير وانواع من الاسلحة وصل بعضها كالهاون حد الاكتفاء المحلي، واستخدامه اسطوانة إيران هو لتغطية غيظه من تنامي قدرات اليمن التسليحية والتصنيع الحربي".

ولفت إلى أن "التصنيع الحربي يتم بمشاركة كل فئات الشعب الذي يسهم في كل عملية إطلاق صاروخ،" وفيما يتصل بالمسيرات اشار الى كونها "أضحت مع عمليات التطوير المستمر سلاح يؤرق الاعداء كما النسبة للصاروخية يعكس وثمرة لصمود الشعبي".

وفي مجال الدفاع الجوي كشف عن "وجود عمل كبير يبذل للتطوير في هذا المجال من التصنيع الحربي وهو يحقق تقدم أثبته اسقاط كم كبير من الطائرات الاستطلاعية للعدو، متجاوزا اثار ما قام به النظام السابق بتدمير صواريخ الدفاع الجوي بحفلات مع الأمريكيين".