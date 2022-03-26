كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحوثيون في اليمن، السبت، تعليقا أحاديًا للهجمات ضد السعودية لمدة 3 أيام. وقالت الجماعة إنها مستعدة لتحويل الإعلان إلى "التزام نهائي" مقابل التزام الرياض بـ"إنهاء الحصار ووقف غاراتها"، وسحب "جميع القوات الخارجية" من اليمن.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، إن الجماعة مستعدة لـ"تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برًا وبحرًا وجوًا لمدة 3 أيام".

وأشار إلى أنها من بين "خطوات عملية تبني الثقة وتنقل الجميع من مربع القول إلى الفعل"، حسب ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأعلن المشاط وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن لمدة 3 أيام، معربًا عن "استعداده لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا".

وأشار إلى أن تعليق العمليات يشمل جبهة مارب، وأن الجماعة تنتظر الرد بـ"الإيجاب" على مبادرتها بشأن الوضع في المنطقة المتنازع عليها.

وقال إن الحوثيين على استعداد لإتمام صفقات لتبادل الأسرى "بمن فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرى الجيش واللجان الشعبية".

ودعا المشاط المبعوث الأممي، مارتن غريفث، إلى "ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات".

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الخارجية السعودية لطلب تعليقها على "المبادرة" ولم تحصل على الرد إلى حين نشر التقرير.

وتأتي المبادرة الحوثية بعد أيام من مبادرة سعودية للسلام في اليمن، كشف تفاصيلها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وقال الوزير بن فرحان، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية، إن المبادرة تشمل وقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري والجوي الذي فرضته القوات السعودية.

ويوم الجمعة، نفذ الحوثيون هجمات ضد أهداف سعودية مرتبطة بقطاع النفط، أبرزها في جدة، فيما انتهت مهلة منحها التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، للحوثيين السبت "لإخراج الأسلحة" من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء، حسب التلفزيون السعودي.