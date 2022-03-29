تفاعل على سؤال ضاحي خلفان عن "الأرض التي وعد الله بها بني إسرائيل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءل نئب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، عن مكان الأرض التي "وعد الله بها بني إسرائيل" ما أثار تفاعلا على موقع تويتر.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سؤال أين هي الأرض التي وعد الله بها بني اسرائيل ؟؟"، حسب قوله.

سؤال أين هي الأرض التي وعد الله بها بني اسرائيل ؟؟

ورد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على المسؤول الإماراتي بالقول: "دولة يسرائيل العظمى"، حسب قوله.

دولة يسرائيل العظمى https://t.co/vuJsivK9hG

وكانت قد شارك وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في "قمة النقب" التي استضافتها إسرائيل لأول مرة، برفقة كل من وزراء خارجية مصر والبحرين والمغرب وأمريكا وإسرائيل.