التحالف السعودي في اليمن يعلن "وقف العمليات العسكرية" ويوضح الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن وقف العمليات العسكرية في اليمن بهدف إفساح المجال لنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "استجابةً للدعوة المقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عليه تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني"، حسب قوله.

وأكد المالكي أن إيقاف العمليات العسكرية سيبدأ في تمام الساعة السادسة صباح الأربعاء استجابة لطلب الحجرف ودعم للجهود "المساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل و مستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل"، حسب قوله.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بعملية وقف إطلاق النار وستتخذ الخطوات اللازمة كافة لضمان نجاح هذه الخطوة و"تهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة"، على حد تعبيره.

وتستضيف الرياض مفاوضات "يمنية-يمنية" في سبيل إنهاء الأزمة، بدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في حين أطلق الحوثيون مبادرة أعلنوا وقف إطلاق النار لـ3 أيام منذ يوم السبت.